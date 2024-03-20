20 марта, 05:46Происшествия
Система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом в Саратовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотники были уничтожены силами ПВО РФ над Энгельсом в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусарин в телеграм-канале.
"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", – написал он.
Бусагин подчеркнул, что согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.
Ранее силы ПВО сбили 11 воздушных целей над Белгородской областью. В небе были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одна ракета "Точка-У".
До этого система ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате произошедшего оказались повреждены кровли двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.
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