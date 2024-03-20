Система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники были уничтожены силами ПВО РФ над Энгельсом в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусарин в телеграм-канале.

"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", – написал он.

Бусагин подчеркнул, что согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

Ранее силы ПВО сбили 11 воздушных целей над Белгородской областью. В небе были уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одна ракета "Точка-У".

До этого система ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате произошедшего оказались повреждены кровли двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.



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