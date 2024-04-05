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05 апреля, 08:44

Происшествия

ВС РФ сбили 53 украинских беспилотника за ночь 5 апреля

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) за прошедшую ночь и раннее утро 5 апреля сбили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Ростовской области – 44 штуки. Также в небе над Краснодарским краем были сбиты 6 украинских дронов. Кроме того, атаки беспилотников ВСУ были пресечены в Саратовской, Курской и Белгородской областях, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА был сбит в небе над Энгельсом Саратовской области, однако пострадавших и разрушений на земле нет. Этой же ночью, с 4-го на 5-е число, в Курской и Белгородской областях объявляли опасность атаки дронами.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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