Топ-10 атмосферных фильмов для просмотра в пятницу, 13-го

Как известно, пятница, 13-го, – особенное совпадение, страшное. В такой день случиться может все что угодно: как мелкие неприятности, так и крупные катастрофы иногда связывают с магической аурой черной пятницы. Ведь считается, что именно в этот день Ева вкусила запретный плод и начались все мирские неприятности. Поэтому особенно суеверные люди предпочитают в этот день не выходить из дома вообще. И лучший способ скрасить затворничество – посмотреть хорошее кино. Рассказываем, какие фильмы стоит посмотреть, чтобы проникнуться настроением магической даты.

"Пятница, 13-е"

Дата выхода: 2009 год 2009 год Режиссер: Маркус Ниспель В главных ролях: Джаред Падалеки, Даниель Панабэйкер, Аманда Ригетти, Трэвис Ван Винкл





Начать стоит с самого очевидного. "Пятница, 13-е" – один из самых популярных атмосферных слешеров о том, как что-то может пойти не так. Как обычно, группа молодых ребят едет в глушь, чтобы отдохнуть от мирское суеты у озера в компании костра и гитары. Один из них рассказывает историю о Джейсоне Вурхизе, который стал свидетелем смерти своей матери. В страшилку никто не верит, а зря, ведь Джейсон все видит, он только выжидает подходящий момент.

"Пятница, 13-е" – это целая франшиза, выстроенная вокруг главного злодея Джейсона. Фильм 2009 года является современным ремейком одноименного фильма восьмидесятых годов, с которого и началась серия.

"Пункт назначения"

Дата выхода: 2000 год 2000 год Режиссер: Джеймс Вонг В главных ролях: Девон Сава, Эли Лартер, Керр Смит, Шонн Уильям Скотт





"Пункт назначения" – это целая серия фильмов о том, как важно иногда просто не выходить из дома. Знакомство лучше начать с самой первой картины, чтобы понимать все отсылки, спрятанные в следующих фильмах.

Благодаря сверхъестественной силе или суперразвитой интуиции подростку Алексу удается обмануть смерть. Ему приходит видение о крушении самолета, на котором он вместе с одноклассниками вот-вот вылетит в Европу. Интуиция или страх – что-то заставляет Алекса покинуть самолет вместе с несколькими друзьями. А дальше он уже со стороны смотрит видит на повторе свое видение – только уже в реальной жизни. Первое чувство радости от внезапного спасения быстро сменяется паникой, ведь смерть никогда ничего не отдает просто так.

"Кошмар на улице Вязов"

Дата выхода: 2010 год 2010 год Режиссер: Сэмюэль Байер В главных ролях: Джеки Эрл Хейли, Руни Мара, Кайл Галлнер, Кэти Кэссиди





Пятница, 13-го, – отличный повод вспомнить о самых страшных злодеях киновселенной. И Фредди Крюгер по праву занимает самое почетное место в этом рейтинге.

Фильм 2010 года стал ремейком первой картины о Фредди восьмидесятых годов, с которой и запустилась франшиза. Дождливый вечер в маленьком американском городке оборачивается трагедией: в местном кафе юноша Дин перерезает себе горло прямо на глазах у свей девушки Крис. Она еще не знает, что незадолго до смерти во сне к Дину регулярно являлся человек с обожженным лицом и в перчатках с лезвиями.

По мнению кинокритиков, фильм 2010 года нельзя назвать удачным, поэтому и не вышел перезапуск старой франшизы. И тем не менее современный "Кошмар на улице Вязов" стал кассовым хитом в премьерные выходные. Общий сбор составил 115,4 миллиона долларов при бюджете всего в 35 миллионов.

"Кладбище домашних животных"

Фото: Paramount Pictures

Дата выхода: 1989 год 1989 год Режиссер: Мэри Ламберт В главных ролях: Дениз Кросби, Дэйл Мидкифф, Фред Гвин





В такой мистический день нельзя обойтись без киноленты, снятой по роману короля ужасов и мистики Стивена Кинга. "Кладбище домашних животных" – самая страшная книга Кинга из всех (по признанию самого автора). К одноименной киноленте он также приложил руку: написал сценарий и даже снялся в роли священника.

Сюжет крутится вокруг магического кладбища в маленьком городке штата Мэн. Главный герой доктор Луис Крид хоронит там своего кота, сбитого фургоном. И спустя сутки тот возвращается домой живым и невредимым. Ну, почти. Призраки предупреждают Луиса не переступать черту и больше не появляться на кладбище, иначе быть беде. Но послушает ли доктор их наставления, когда под колесами грузовика погибнет его собственный маленький сын?

Как правило, Стивену Кингу не нравятся экранизации его романов. Однако этой картиной, снятой под его руководством, он остался вполне доволен.

"Оно"

Дата выхода: 2017 год 2017 год Режиссер: Энди Мускетти В главных ролях: Джейден Мартелл, Билл Скарсгард





Больше всего мистики и чудовищ боятся дети. И в маленьком городке штата Мэн монстр Пеннивайз делает все, чтобы подкреплять эти страхи. Ведь дети, которые боятся, – они самые вкусные. Однако мальчишка Билл Дэнбро и его друзья не желают с этим мириться. Они открывают на Пеннивайза самую настоящую охоту. И все для того, чтобы найти шестилетнего брата Билла и избавить город от ужасного монстра, который устраивает подросткам настоящий террор.

Полнометражная картина "Оно" – еще одна успешная экранизация ужасов Стивена Кинга. Это вторая попытка перенести роман на экран: в 90-х годах история появилась на экране в виде мини-сериала. Первая часть, рассказывающая именно о детях, имела большой успех в России и в мире. Вторая картина "Оно-2", описывающая жизнь повзрослевших детей и окончательную победу над Пеннивайзом, уже не имела такого успеха у зрителей.

"Поворот не туда"

Фото: West

Дата выхода: 2003 год 2003 год Режиссер: Роб Шмидт В главных ролях: Элайза Душку, Эммануэль Шрики, Джереми Систо, Кевин Зегерс





Яркий пример того, как что-то может пойти не так даже в самый обычный день, не говоря уже о черной пятнице. Например, главный герой картины студент-медик Крис Флинн просто пытался не опоздать на собеседование. Парень объезжал пробку по соседней дороге, где и столкнулся с группой друзей, наехавших на колючую проволоку.

Кто же знал, что, отправляясь на поиски помощи, молодые ребята найдут не полицию и МЧС, а таинственную хижину в лесу, обитатели которой – братья-мутанты.

После первой ленты была снята целая серия картин "Поворот не туда". Однако фильм 2003 года считается самым удачным: он даже получил слабое продвижение в рекламе из-за того, что вышел очень напряженным.

"Русалка. Озеро мертвых"

Дата выхода: 2018 год 2018 год Режиссер: Святослав Подгаевский В главных ролях: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Софья Шидловская, Никита Еленев





Фанаты российского кино могут провести опасный вечер и за просмотром отечественной киноленты. Фильм ужасов режиссера Святослава Подгаевского отлично показывает, чем может обернуться совершенно обычная поездка на мальчишник.

Мало кто знает о древнерусском поверье, согласно которому утонувшие незамужние девушки становятся русалками – злыми демонами рек и озер. Не знал и главный герой картины Рома. Встреча со странной незнакомкой на затерянном лесном озере и ее поцелуй резко изменили жизнь молодого человека. Теперь русалка забирает у Ромы все жизненные силы. И парню остается только ждать, когда на помощь придет его невеста Марина.

"Техасская резня бензопилой"

Дата выхода: 2003 год 2003 год Режиссер: Маркус Ниспель В главных ролях: Джессика Бил, Эрик Бальфур, Майкл Фогель, Джонатан Такер





Стоит только посмотреть, чем закончилась поездка группы ребят на концерт в Даллас, так сразу захочется отказаться от длительных путешествий, особенно вечером пятницы, 13-го.

По дороге компания чуть не сбивает девушку. Пытаясь ей помочь, компания понимает, что с девушкой что-то не так. Их опасения подтверждаются, когда она застрелилась прямо в кабине машины. Эрин и ее друзья пытаются найти шерифа в местном городке, чтобы рассказать ему о случившемся и быть вне подозрений. Но вместо полиции они встречают маньяка с кожаным лицом, а самое главное – бензопилой.

Снятый в 2003 году, американский слешер является ремейком классического фильма Тоба Хупера. По мнению критиков, новая картина вышла не самой удачной. Однако им противоречат кассовые сборы и популярность ленты.

"Зловещие мертвецы"

Фото: Renaissance Pictures

Дата выхода: 1981 год 1981 год Режиссер: Сэм Рэйми В главных ролях: Брюс Кэмпбелл, Эллен Сандвайсс, Ричард ДеМэннинкор, Бетси Бейкер





"Зловещие мертвецы" – классическая хоррор-история, которая учит не останавливаться в хижинах в лесу на ночь вне зависимости от дня недели и числа, не читать неизвестных книг и быть таким же отважным, как красавец Эш.

Компания из пятерых молодых людей снимает дешевый домик в лесу для небольшой тусовки на выходных. В нем они находят странную книгу, зловещий кинжал и магнитофонную запись бывшего хозяина дома. Любопытство не оставляет ребятам выхода, кроме как прочитать заклинание из "Книги мертвых" и оживить всю нечисть в округе.

В годы выхода картина попала под критику во многих странах из-за проявления чрезмерного насилия и жестокости на экране. Поэтому ее запрещали к прокату, или кино выходило в очень урезанной версии. Однако это не помешало "Зловещим мертвецам" вырасти в целую франшизу. Сегодня у нас есть все возможности посмотреть ленту целиком и попробовать отличить кетчуп от крови.

"Убойные каникулы"

Дата выхода: 2010 год 2010 год Режиссер: Илай Крейг В главных ролях: Тайлер Лэбин, Алан Тьюдик, Катрина Боуден





Закрывает парад ужастиков комедийная кинолента из Канады, которая может показать, что все мистические беды и неприятности кажутся таковыми только на первый взгляд.

"Убойные каникулы" – это пародия на классические приемы большинства фильмов ужасов. Студенты на отдыхе в лесу натыкаются на хижину, в которой живут странные, страшные братья. Они бегают с бензопилой, заставляют девушек копать себе могилы и убивают людей – в общем, лютые маньяки. Но на деле братья обычные, добрые люди. А все, что происходит вокруг них, – это череда случайностей и нелепостей.

Картина прекрасно подойдет для любителей фильмов ужасов и черного юмора одновременно. Стоит обратить внимание, что лента имеет возрастные ограничения.