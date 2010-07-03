"Доктор Лиза", "Скажи ей" и другие открытия "Кинотавра"

В Сочи завершился 31-й кинофестиваль "Кинотавр". Из-за коронавируса он был перенесен на сентябрь. Кинокритик The City Егор Москвитин провел неделю на главном российском кинофестивале. В первой части обзора мы уже рассказывали о победителях "Кинотавра" – фильме "Пугало", получившем Гран-при, лентах "Китобой" (приз за лучшую режиссуру) и "Маша" (приз за лучший дебют). Во второй части расскажем о других картинах, вошедших в конкурсную программу.

"Доктор Лиза"



Кадр из фильма "Доктор Лиза". Режиссер – Оксана Карас. Сценарист – Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Алена Санько, Оксана Карас. Производство – "Киностудия КИТ" и продюсерский центр "Иван"

Взявший приз зрительских симпатий байопик от Оксаны Карас. Героиня – Елизавета Глинка, но вместо того, чтобы объять (а это именно фильм-объятие, согревающий и утешающий) необъятное и охватить всю жизнь Доктора Лизы, картина документирует один день. И вместо пресного жития святой его сюжет внезапно напоминает криминальный триллер, фильм-катастрофу и фильм-гонку.

Героиня постоянно пытается кого-то спасти, носится по Москве так, как будто ради нее расступаются пробки, но с первых минут ее преследует антигерой – сотрудник ФСКН в исполнении Андрея Бурковского. Результат – динамичное кино, которое вплоть до финальной реплики героини более чем успешно сопротивляется собственной (неизбежной) сентиментальности. Сильный, побуждающий к участию в благотворительности фильм.

"Хандра"



Кадр из фильма "Хандра". Режиссер – Алексей Камынин. Сценарий – Алексей Камынин, Виталий Анохин, Никита Корнев, Денис Липатов. Производство – кинокомпания "Смена"

Симпатичный коллективный портрет поколения тридцатилетних ребят, которые по Москве на шагают, а шатаются, о чем и предупреждает гениальный слоган. Фильм напоминает эпизод "Друзей", внезапно осознавших свою смертность и принявшихся страдать от депрессии, синдрома самозванца, страха неуспеха и прочих возрастных болячек.

Как и ее герои, "Хандра" не всегда знает, чего хочет, и то разгоняется, то замедляется. Но если вы тридцатилетний олух из Москвы (сверстники из других городов скажут: "С жиру беситесь" – и будут правы), то это обаятельное кино вполне заменит вам один сеанс у психотерапевта.

"Скажи ей"



Кадр из фильма "Скажи ей". Режиссер – Александр Молочников. Сценарист – Александр Молочников, Илья Тилькин, Александр Талал. Производство – продюсерская компания "Среда"

На удивление хороший, цельный и легкий фильм от Александра Молочникова, чьи "Мифы о Москве" были хоть и харизматичными, но сумбурными. В этот раз история вышла абсолютно голливудской: папа с мамой (Артем Быстров и Светлана Ходченкова) расходятся, ребенок (поразительный 13-летний дебютант Кай Гетц) мечется между родителями.

Из Петербурга 90-х его перевозят в Америку, а потом он устает быть объектом событий и становится субъектом. Нежный и грустный роман воспитания с красивой картинкой, драйвовой музыкой, складным сценарием и сильнейшим актерским ансамблем. А еще это немножко "Брачная история", "Середина 90-х" и "Дикая жизнь".

"Город уснул"



Кадр из фильма "Город уснул". Режиссер – Мария Игнатенко. Сценарист – Мария Игнатенко. Производство – кинокомпания "Вега Фильм"

Впервые показанный еще на Берлинале дебют Марии Игнатенко из Московской школы нового кино. Выразительная драма о последствиях шока и травмы: моряк сходит с корабля, узнает о смерти возлюбленной, а дальше начинается странное – весь мир вокруг вымирает и растворяется в ледяном сне.

У фильмов МШНК особый визуальный ряд и свои методы выражения чувств героев через окружающее их пространство, и в то же время у них есть проблема – они все похожи. Но если выбрать из них только один, то "Город уснул" – отличный шанс понять эстетику и этику востребованной на фестивалях школы.

"Вмешательство"



Кадр из фильма "Вмешательство". Режиссер – Ксения Зуева. Сценарий – Ксения Зуева. Производство – кинокомпания "АТЛАНТ"

Эротическая драма о девушке в красной шапочке, которую норовят растерзать все мужчины вокруг: от вспыльчивого гопника-бойфренда до респектабельного лысеющего кардиолога из больницы. Как и в "Близких" (предыдущей – дебютной – картине режиссера Ксении Зуевой), во "Вмешательстве" поражает концентрация психологического насилия в кадре.

Героев в этой вселенной начинают истязать будто бы с самого детства, и главными садистами оказываются матери и отцы. Но смотреть одно и то же во второй раз уже скучно, и двухчасовой фильм, несмотря на героическую самоотдачу Чиповской, рассыпается на глазах. Но в большое будущее Ксении Зуевой после него все равно веришь.

"Кто-нибудь видел мою девчонку?"



Кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Режиссер – Ангелина Никонова. Сценарий – Ангелина Никонова. Производство – студия "СЛОН", TRUEMEN Pictures

"50 оттенков серого", только про русскую кинокритику 90-х. Кино пошлое, но привлекательное. А могли бы получиться отечественные "Мечтатели", потому что союз киноведа Сергея Добротворского и Карины Добротворской (он в середине девяностых умер от передозировки, а она стала первым человеком в российском Conde Nast и написала о покойном супруге книгу) – это и правда удивительное исследование чувств между мужчиной и женщиной, рожденных из общей страсти к кино.

По сути, любовный треугольник, или полиаморный брак, в который то и дело заглядывали в качестве сексуальных партнеров условные Годар и Ардженто. Но фильм, увы, оказался графоманией, хоть и страшно красивой. Зато во всех ролях – отличные актеры: Чиповская, Исакова, Шалаева, Борисов, Горчилин.

