Волочкова рассказала, что дочь провела свадебное путешествие в ее доме

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что дочь Ариадна провела свое свадебное путешествие в ее доме. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом. Этот очаг я создавала для нее", – отметила она.

По словам артистки, Ариадна получит этот дом после ее смерти.

Балерина подчеркнула, что смогла получше узнать зятя Никиту Григоряна только после свадьбы. Он произвел на нее хорошее впечатление.

"Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту – и все. Мне достаточно того, что я Никите доверяю. Я познакомилась с ним в храме", – сказала Волочкова.

Свадьба молодой пары состоялась в мае 2025 года.

Ранее Волочкова негативно отзывалась о муже Ариадны. Она указывала, что после свадьбы хочет "забыть про нее как про страшный сон". Кроме того, Балерина отмечала, что дочь могла бы с уважением относиться к ее достижениям.

