Пользователи Сети заподозрили предполагаемую жену Алексея Воробьева в беременности

В Сети обсуждают тайную свадьбу Алексея Воробьева, при этом некоторые фанаты считают, что новоиспеченная супруга певца уже ждет ребенка. Что известно о предполагаемой женитьбе одного из самых известных холостяков, расскажет Москва 24.

Замужем и беременна?

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Самолыго Юрий

15 мая издание Super со ссылкой на инсайдера, близкого к окружению певца, сообщило, что Алексей Воробьев женился. Сердце 37-летнего холостяка якобы покорила известная оперная певица Аида Гарифуллина. К своим 37 годам избранница музыканта успела выступить на сценах крупнейших оперных театров мира, например в Париже, Берлине, Барселоне и Нью-Йорке, а также получила звание заслуженной артистки РФ.

По данным журналистов, звезды познакомились минувшей зимой. Именно в это время Воробьев и Гарифуллина как раз участвовали в одном из музыкальных шоу. После этого Алексея и Аиду стали часто замечать вместе, а уже в апреле возлюбленные якобы расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Издание The Voice со ссылкой на свои источники в светских кругах также сообщило, что у звезд действительно роман. Кроме того, журналисты отметили, что в последнее время Алексей появлялся на публике с кольцом. Правда, украшение настолько тонкое, что многие не обращали на него внимание.

После сообщений о предполагаемой свадьбе в Сети стали расходиться слухи, что Аида может быть беременна: наблюдательные интернет-пользователи посчитали, что на свежих кадрах в своем блоге певица якобы набрала вес, и даже рассмотрели небольшой животик. При этом сами знаменитости пока не комментировали информацию.

Примечательно, что еще в феврале этого года Воробьев в соцсетях называл брак "сомнительным мероприятием", впрочем, допускал, что плюсы тоже имеются – "веселья от него точно прибавится". Тогда певец заявлял, что от скуки подумывает жениться, а также озвучил свои требования к будущей избраннице.





Алексей Воробьев певец, актер Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен – у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса.

Говоря о себе, Алексей упомянул "поразительное чувство юмора", из-за которого большинству людей с ним сложно общаться, а также добавил, что умеет прощать, но предательства не потерпит.

Прежние романы

Про личную жизнь предполагаемой избранницы Воробьева известно немного. По данным СМИ, в 2016-м Гарифуллина встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Влюбленные не комментировали отношения, но на публике не стеснялись проявлять теплые чувства друг к другу и активно делились в соцсетях совместными снимками из поездок по миру. Поклонники спортсмена тогда решили, что Марат наконец-то нашел свою судьбу и готов распрощаться со статусом вечного холостяка.

Однако роман продлился всего около года: пара рассталась якобы из-за плотных рабочих графиков. Примерно в это же время Аида родила дочь Оливию, но имя отца девочки певица до сих пор держит в секрете.

Личная жизнь Воробьева кажется более насыщенной: за плечами Алексея несколько громких романов. В 2008-м актер начал встречаться с коллегой Анной Чиповской, но отношения продлились около года. Причины расставания достоверно неизвестны, но в СМИ писали, что возлюбленные не сошлись характерами, а инициатором разрыва стала Анна.

В 2011-м Алексей познакомился с Оксаной Акиньшиной на съемках комедии "Самоубийцы", завязался роман. Однако и эти отношения были скоротечны, закончились спустя несколько месяцев. Певец тогда был на пике карьеры, отправился на "Евровидение" и честно признавался, что в приоритете у него работа. Оксана же сильно ревновала возлюбленного и, пока он был на конкурсе, съехала из его столичной квартиры.

Однако Воробьев недолго переживал разрыв и в том же году начал встречаться с коллегой Викторией Дайнеко. Но и здесь любовь прожила меньше года. По версии певца, у возлюбленной начались проблемы на работе из-за их страстного романа, и Вика даже подумывала уйти со сцены. Тогда Алексей принял мужественное решение разорвать отношения, чтобы не ставить под угрозу карьеру Дайнеко.

В 2020 году СМИ и вовсе "женили" артиста на враче Наталье Зубаревой: якобы свадьба прошла в Лас-Вегасе, а вскоре возлюбленная подарила Алексею сына Лео. Однако в 2023 году в интервью Лауре Джугелии Зубарева рассказала, что отношения с Воробьевым на самом деле у нее были "очень давно". Наталья отметила, что "все в прошлом", а про отца ребенка говорить отказалась.