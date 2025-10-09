Селена Гомес не пригласила на свадьбу пожертвовавшую ей почку подругу

Певица и актриса Селена Гомес не пригласила на свою свадьбу актрису Франсию Райсу, ставшую для нее донором почки. Подробности конфликта между давними приятельницами расскажет Москва 24.

"Здорово, что я смогла ей помочь"

Певица Селена Гомес решила не приглашать на свадьбу с продюсером Бенни Бланко свою подругу, актрису Франсию Райсу, ставшую для нее донором почки в 2017 году. Торжественное мероприятие прошло 27 сентября в частном поместье Sea Crest Nursery, расположенном в Санта-Барбаре.

Франсия дала интервью репортеру Магали Ортису, в котором объяснила свое отсутствие на мероприятии.





Франсия Райса актриса Я знаю, что она выходит замуж, очень рада за нее. У нее есть жизнь, она уже стала миллиардером. И здорово, что я смогла сделать что-то для нее.

"Если вы пожертвуете доллар церкви, вы потом не спрашиваете: "Куда вы потратили его?" – отметила актриса, объяснив, что донорство направлено в первую очередь на спасение жизней, а не на укрепление связей с реципиентом.

Райса подчеркнула, что разговоры об их конфликтах с Селеной являются обычными сплетнями. При этом слухи о разладе между подругами впервые появились еще в 2022 году. Поводом для домыслов стало интервью Гомес изданию Rolling Stone, в котором она назвала певицу Тейлор Свифт единственной подругой в индустрии. Актриса также заявила, что с другими представителями шоу-бизнеса "чувствовала себя не в своей тарелке". Франсия отреагировала на высказывание Селены в соцсетях словом "интересно" и вскоре отписалась от подруги.

Также в Сети периодически появлялись слухи, что Гомес пренебрегает своим здоровьем после пересадки почки. Например, в ноябре 2022 года отец Франсии Райсы рассказал в одной из программ, что дочь высказала свое недовольство Селене, употребляющей алкоголь. По словам мужчины, актриса заявила, что отдала почку певице не для того, чтобы та "ходила по барам и выпивала".

Подписчики Селены несколько раз "ловили" ее на вредных привычках. Летом 2024 года Гомес обвинили в курении электронной сигареты: поводом стал снимок в ее соцсетях, на котором певица закрыла одну из своих рук смайликами в виде сердца.

"Я не могу поверить, что ее подруга рисковала жизнью и отдала ей свою почку, а она курит эту дрянь. Ужасно", – высказался тогда один из комментаторов.

А осенью 2024 года в Сети обсуждали видео из личного блога актрисы, которое было сделано во время концерта певицы Сабрины Карпентер. Подписчики сочли, что Селена чересчур активно танцевала, задирала юбку и прижималась к коллеге по фильму "Эмилия Перес" Эдгару Рамиресу именно из-за воздействия алкоголя.

Также в марте 2025-го в Сети появилось видео с участием Гомес, сделанное после вечеринки в честь дня рождения ее возлюбленного Бланко. Пользователи отметили, что на кадрах певице явно тяжело стоять на ногах, вновь решив, что она пьяна.

По одной из версий, подруги поссорились именно из-за того, что Райса не одобряла образ жизни Гомес после перенесенной операции. Однако Франсия отметила в свежем интервью, что ничего об этом не знала, поэтому и конфликта на этой почве быть не могло.

Неизлечимое заболевание

По данным СМИ, Селене Гомес диагностировали аутоиммунную болезнь под названием системная красная волчанка в 2013 году. В итоге исполнительнице хита Rare пришлось пройти два курса химиотерапии.

Тогда Гомес предпочитала держать в тайне подробности своего состояния, поэтому на фоне отмены тура знаменитости по Австралии и Азии и ее отказа от публичной жизни в Сети появились слухи, что певица столкнулась с зависимостью от психотропных веществ. Спустя некоторое время Селена раскрыла в интервью изданию Billboard истинную причину перерыва в карьере.

В 2017 году заболевание Гомес обострилось, из-за чего звезда "Убийств в одном здании" столкнулась с осложнениями. Селене была необходима пересадка почки, но на протяжении долгого времени найти подходящего донора не удавалось, писали СМИ. Тогда Франсия Райса, с которой певица дружила еще с детства, решила пожертвовать орган, тем более что идеально подходила на эту роль.

Операция прошла успешно, и сразу после ее завершения подруги опубликовали в соцсетях фотографию, на которой лежат на кроватях в больничной палате и держатся за руки. Позже инсайдеры раскрыли журналистам, что Гомес и Райса являются близкими подругами и даже называют себя сестрами.

Вскоре после операции Райса дала журналистам интервью, в котором призналась, что тяжело переживала период восстановления после операции. По ее словам, они с Гомес столкнулись с депрессией.





Франсия Райса актриса Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет трудно, так как я лишусь того, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. Так оно и было.

Актриса рассказала, что после донорства у нее не было аппетита, она не могла вести активный образ жизни и с трудом передвигалась. Также после операции у Франсии остался небольшой шрам на животе, а у Селены – на бедре.

Однако позже Райса признавалась в интервью, что они с Селеной действительно отдалились друг от друга, а их общение фактически сошло на нет. Гомес тоже все реже упоминала имя Франсии при разговорах с прессой. При этом девушки отрицали конфликт. В одним из интервью Гомес говорила, что "ни перед кем не будет в большем долгу", чем перед Райсой, а Франсия защищала Селену от нападок хейтеров, уверяя, что решила стать донором добровольно.

