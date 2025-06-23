Четыре знаменитости, которых постоянно критикуют в Сети

Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что регулярно сталкивается с хейтом при ведении блога. Многим другим звездам тоже не привыкать к негативу в соцсетях. За что знаменитостей критикуют в интернете, расскажет Москва 24.

Лариса Рубальская

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

79-летняя поэтесса активно ведет блог. Ее аудитория насчитывает чуть менее миллиона подписчиков. В одном из шоу Рубальская призналась телеведущей Лере Кудрявцевой, что ей нравится заниматься соцсетями. Кроме того, это помогает ее концертной деятельности, правда, дохода особо не приносит. При этом к негативным комментариям знаменитость относится спокойно, а хейтеров игнорирует.





Лариса Рубальская поэтесса Пишут: "Бабка-рекламщица". Но я не расстраиваюсь. В процентом соотношении таких людей очень мало. Я понимаю, что не могу всем нравиться.

Рубальская призналась, что стала проводить много времени в интернете в период коронавируса. Занятие ей понравилось, поэтому она решила продолжить вести соцсети.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Телеведущая часто подвергается нападкам хейтеров. Раньше ее критиковали за роскошную жизнь напоказ, якобы слишком дорогие подарки детям и даже форму губ (пользователи утверждали, что знаменитость их "сделала"). При этом Ксения не пропускала нападки мимо и всегда резко отвечала на подобные комментарии.

Сейчас претензии подписчиков обращены в основном к законному супругу Бородиной, ставропольскому блогеру Николаю Сердюкову. Их роман был рассекречен летом 2024 года: многие сочли союз мезальянсом, ведь Николай младше Ксении на пять лет, к тому же, по мнению подписчиков, он менее состоятелен финансово и профессионально.

3 июня Бородина официально вышла замуж за возлюбленного и подверглась новой атаке хейтеров. А после того, как в СМИ сообщили, что Сердюков теперь числится директором компании, оформленной на мать Бородиной, мужчине и вовсе стали придумывать в Сети обидные прозвища.

Однако Ксения не стала терпеть такое и в очередной раз "разнесла" интернет-критиков в своих соцсетях.





Ксения Бородина телеведущая, блогер Колю хочу поддержать в этой ситуации и сказать, что я не знаю, смог бы кто-то из мужчин выдержать такой наплыв го***а в интернете без причины! Лезут в карман к человеку, которого не знают, обзывают, придумывая клички, делают разборы.

Блогер заявила, что гордится мужем, который не стал отвечать на оскорбления.

"Но меня успокаивает только одно, от умного и интересного человека я слово плохого не услышала, а слышу это только от странных, непрофессиональных, нищих душой людей", – добавила Бородина.

Меган Маркл

Фото: legion-media.com/Backgrid UK

Супругу принца Гарри то и дело "уличают" в соцсетях в неискренности и плагиате всего подряд: названия бренда, концепции кулинарного шоу и даже аутфита.

Например, в начале июня Меган поделилась в соцсетях видео, как перед родами они с Гарри танцевали, пытаясь ускорить появление на свет одного из детей. Однако интернет-пользователи стали писать, что живот Маркл выглядит неестественно, и выражать сомнения в том, что женщина может двигаться с такой легкостью на поздних сроках беременности. Хейтеры вновь начали "разгонять" в соцсетях теорию, что Меган воспользовалась услугами суррогатной матери, а на видео у нее просто накладной живот.

Через несколько дней герцогиня Сассекская опубликовала в личном блоге видео и несколько фото с семейной поездки в Диснейленд, где королевские особы отпраздновали 4-летие младшей наследницы Лилибет. Однако к одному из кадров у подписчиков возникли вопросы. Внимательным пользователям показалось, что одежда детей не соответствует ситуации. 6-летний Арчи, по мнению юзеров, был наряжен слишком тепло для жары: на нем был плотные штаны и лонгслив. Хейтеры также отметили, что юная принцесса выглядит, как будто только что встала с кровати (платье девочки сравнили с ночнушкой), волосы растрепаны, а на ногах нет обуви.

В итоге многие пользователи решили, что детей попросту добавили на снимки с помощью искусственного интеллекта или фотошопа.

Джастин Бибер

Фото: legion-media.com/SBJ/Backgrid USA

Поп-звезде тоже часто достается от хейтеров. Например, 15 июня этого года исполнитель отпраздновал свой первый День отца. Правда, в своих соцсетях он публиковал отнюдь не праздничные посты, как показалось подписчикам. В течение нескольких часов Бибер разместил более 20 публикаций. Среди них были снимки, после которых поклонники резко обвинили певца в злоупотреблении запрещенными веществами.

Ранее Бибера раскритиковали за пост про жену Хейли Бибер. Джастин в сообщении припомнил давнюю ссору с супругой и заявил аудитории, что тогда сказал Хейли, что та "никогда не попадет на обложку Vogue". Поклонники решили, что исполнитель слишком груб к возлюбленной и написали об этом в комментариях. Под давлением Бибер удалил текст, заменив его на несколько эмодзи.

Музыканта также хейтили за комментарии, лайки и эмодзи, оставленные им на страницах посторонних девушек. Например, в конце мая Джастин подвергся травле в Сети из-за того, что написал под снимком 17-летней актрисы Арианы Гринблатт: "Я люблю тебя!" По мнению интернет-пользователей, девушка похожа на бывшую Бибера, Селену Гомес.