Канделаки отреагировала на скандал с мужем Бородиной после его отказа от участия в шоу

Директор ТНТ Тина Канделаки прояснила ситуацию вокруг мужа Ксении Бородиной, блогера Николая Сердюкова, который отказался участвовать в одном шоу с бывшим возлюбленным своей супруги Курбаном Омаровым.

"Веду коммуникацию напрямую"

В начале февраля супруг телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, оказался в центре очередного скандала. По данным СМИ, он в последний момент отказался от участия и уехал со съемок психологического реалити-шоу в Марокко. Причиной стало то, что среди участников оказался экс-супруг Бородиной и отец ее младшей дочери Курбан Омаров.

Вскоре ситуацию прокомментировала сама Ксения, опубликовав в соцсетях ролик с участием Сердюкова.

"Сила семьи в том, что ей можно доверять и в радости, и в беде. Когда родные не дают в обиду и не поддаются соблазну хайпа, они сохраняют самое дорогое – доверие, честь и мир, в котором хочется жить. Люблю тебя…" – подписала Ксения видео.

Ситуацию начали вновь обсуждать в Сети и в СМИ, когда Бородина написала в своих соцсетях более исчерпывающий комментарий. На прямой вопрос подписчика, почему Сердюков "сбежал" со съемок проекта, она ответила, что это "формулировка желтушников".





Ксения Бородина телеведущая, блогер Он предупредил всех организаторов, что отказывается от съемок в проекте, который решил грязно похайповать на моей фамилии, на канале, на котором я проработала 20 лет! Просто уехал оттуда за свой счет: и правильно сделал!

Ксения также добавила, что для них с Николаем важнее "честь и спокойствие, чем сиюминутная слава". Кроме того, телеведущая сослалась на слова директора ТНТ Тины Канделаки.

"Тина лично подходила и сказала, что она была не в курсе данной ситуации. Коля там работает, он лично общался на эти темы, я не лезу. Поняли, что я отказалась ездить на реалити, решили замутить движуху грязную и обломались", – написала Бородина.

В свою очередь, медиаменеджер подчеркнула, что любое крупное шоу на ТНТ построено на принципе непредсказуемости.





Тина Канделаки директор телеканала ТНТ Звезды соглашаются на участие, понимая, что окажутся в новой для себя среде, где многое становится известно уже в процессе самой игры, и именно это проверяет их характер, выдержку и способность принимать решения. Участие в проекте – это всегда осознанный выбор взрослого человека.

При этом Канделаки отметила, что участники также вольны покинуть проект, если "стало некомфортно". Она также добавила, что "всегда ведет коммуникацию напрямую", поэтому и в этот раз пообщалась лично с Сердюковым после его отъезда.

"Николай действительно сам подошел ко мне на закрытом мероприятии и выразил свое сожаление о том, что произошло. Я в свою очередь его успокоила, сказав, что ничего страшного, ведь у нас будет еще много других реалити, в которых он сможет принять участие", – отметила Канделаки.

"Обожаю путешествовать с тобой"

Что касается пользователей Сети, то в этом конфликте мнения комментаторов разделились. Часть, как обычно, принялись подшучивать над Сердюковым, другие же встали на сторону блогера, объяснив его решение нежеланием участвовать в "конфликтах на показуху".

Однако Николаю не так часто приходится читать слова поддержки в свой адрес. Например, в конце января супруг Ксении поделился с подписчиками серией снимков с совместного отдыха на Мальдивах.

"Я обожаю путешествовать с тобой вдвоем, потому что мне не нужно ловить тебя по всей Москве, в которой ты постоянно куда-то спешишь по работе", – подписал фотографии блогер.

При этом хейтеры нашли в посте очередной повод для шуток и стали намекать автору поста, чтобы он нашел работу.

"Где Прохор (Шаляпин. – Прим. ред.) учился – Коля преподавал", "Коля живет свою лучшую жизнь", "в Москве Ксения постоянно спешит по работе, чтобы вы, Николай, могли писать такие благодарственные тексты", – отметили подписчики.

К слову, хейтеры рассматривают почти все публикации Сердюкова через призму его заработков и часто упрекают его в том, что блогер якобы живет за счет супруги. Однако есть и те, кто призывают прекратить насмешки над Николаем, ведь он не виноват, что зарабатывает меньше Бородиной, да и не в этом счастье, считают многие.

При этом за супруга постоянно заступается в соцсетях и сама Ксения. В одном из таких постов телеведущая отметила, что не знает, смог бы кто-то из мужчин выдержать такой поток негатива, с которым регулярно сталкивается ее муж.

