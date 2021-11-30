Сокращать срок ревакцинации из-за "Омикрон"-штамма не придется – Гинцбург

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Возможное распространение штамма коронавируса "Омикрон" не потребует сокращения срока ревакцинации после прививки препаратом "Спутник V", заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спутник V" дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится", – сказал он.

Ранее Гинцбург предположил, что из-за нового штамма коронавируса эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. По его словам, такой сценарий вероятен, если новая мутация начнет ускорять тяжелое течение болезни.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что эта разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.