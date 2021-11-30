Биолог сравнила эффективность вакцин против штамма "Омикрон"

Фото: ТАСС/PA/Jane Barlow
Вакцины, созданные на аденовирусной платформе, включая "Спутник V", могут показать большую эффективность против нового штамма коронавируса "Омикрон" по сравнению с мРНК-вакцинами, например Pfizer/BioNTech, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Биолог отмечает, что пока рано давать оценку эффективности вакцин против нового штамма в количественном выражении. По ее прогнозу, первые данные по уровню нейтрализующих антител для штамма "Омикрон" компания Pfizer предоставит 6 декабря.
"Эти данные можно будет перенести практически на любую серьезную вакцину. Не только на мРНК, но и на аденовирусные, например "Спутник V". Потому что антиген, который доставляется, различается очень несущественно", – подчеркнула Баранова.
Специалист добавила, что инженерный процесс изменения вакцин под новый штамм "Омикрон" не представляет для ученых сложности и может занять примерно неделю.
Однако затем возникает проблема масштабирования производства и необходимость провести испытания на безопасность, отметила профессор. По оценке ученого, это может занять еще как минимум три месяца.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что работа по получению нового препарата для вакцины от "Омикрон"-штамма коронавируса займет не больше 10 дней. Он уточнил, что все остальное время занимает получение разрешения и доказательство того, что данная вакцина является безопасной. По словам академика, одобрение вакцины Минздравом может занять примерно 45–50 дней из-за чрезвычайной ситуации.
Первые случаи заражения новым штаммом "Омикрон" выявили в ЮАР и Ботсване. На прошлой неделе вызванные им случаи заболевания начали фиксировать в других странах мира. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Российские вакцины против коронавируса адаптируют к новому штамму "Омикрон"
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