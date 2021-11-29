Работа по получению вакцины от "Омикрон"-штамма займет не больше 10 дней – Гинцбург

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Работа по получению нового препарата для вакцины от "Омикрон"-штамма коронавируса займет не больше 10 дней, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что все остальное время занимает получение разрешения и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной.
Касаемо одобрения Минздравом РФ вакцины против нового штамма вируса, по словам академика, оно может занять примерно 45–50 дней из-за чрезвычайной ситуации.
Гинцбург также обеспокоен тем, какая будет продолжительность периода развития новой мутации коронавируса от момента инфицирования до острой фазы.
"Будет ли инфекционный процесс с момента заражения до перехода в тяжелую стадию развиваться 3–4 дня, или же в результате инфицирования этим штаммом инфекционный процесс от момента заражения до перехода в тяжелую клиническую стадию будет занимать 10–12–14 дней, как было для "Дельта"-штамма и со всеми последующими штаммами", – предположил специалист.
Гинцбург уточнил, что если сбудется первое предположение, то эпидобстановка изменится в худшую сторону, а если второе, то это почти не повлияет на ту ситуацию, которая наблюдается на данный момент, и дальнейшая вакцинация препаратом, который разработан на сегодняшний день, будет приносить свои плоды.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Центр Гамалеи считает, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективны против штамма "Омикрон"
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