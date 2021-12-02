Попова заявила, что человек с COVID-19 может быть заразен более 100 дней

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В некоторых случаях человек с коронавирусом может быть заразен более 100 дней. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус", – подчеркнула она.

Ранее Попова заявила, что коронавирус в России обретает сезонность. Это позволяет прогнозировать подъем заболеваемости и вырабатывать необходимые меры реагирования.

При этом она отметила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%, что позволяет говорить о постепенной стабилизации эпидситуации.