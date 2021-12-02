Иммунолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
У людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет после вакцинации, а в их организме могут развиться новые мутации коронавируса, сообщает URA.RU.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что иммунодефицитом страдают люди, находящиеся на химиотерапии или терапии глюкокортикостероидами.
"Для них самое правильное, чтобы было вакцинировано окружение и они сами были частично изолированы, чтобы не контактировать с незнакомыми. Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить", – рассказал Крючков.
Людям с глубоким иммунодефицитом прививка от коронавируса не поможет, заявил инфекционист и ведущий сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.
"У человека с иммунодефицитом вирус может находиться дольше в организме, и, соответственно, если его не добивать, то он будет приспосабливаться и образовывать новый штамм", – заключил Юрин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась более чем на 20%. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в различных субъектах страны ситуация развивается по-разному. Она также отметила, что в России на данный момент уже есть значительное количество привитых от коронавируса.
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