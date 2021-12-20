Борьба с COVID-19 обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей – Собянин

15:12
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Борьба с COVID-19 обошлась Москве примерно в 800 миллиардов рублей. Из них 200 миллиардов приходятся на недополученные доходы, заявил Сергей Собянин.
"Очень много разных направлений этих трат – это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы. Это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета", – сказал мэр столицы в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Собянин сообщил, что лечение одного пациента с коронавирусом в стационаре в среднем оценивается в размере 240 тысяч рублей. В ноябре 2021 года на лечение пациентов правительство Москвы выделило 5,6 миллиарда рублей.
До этого было выделено свыше 250 миллионов рублей на бесплатные перевозки врачей и выздоровевших после коронавируса. Бесплатная перевозка сотрудников четырех резервных госпиталей Москвы была организована с апреля 2020 года.
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