Эксперт перечислил самые живучие фейки о коронавирусе

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Самые популярные фейки, которые распространяли в России в период пандемии коронавируса, связаны с вакцинацией и псевдомедицинскими советами. Об этом рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией теоретической фольклористики РАНХиГС Никита Петров на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, самые живучие фейки связаны с вакцинацией. В вопросе остальных слухов фиксируются резкие взлеты и падения.

"Популярность слухов о вреде прививок, а это глобальный вызов, связана с тем, что они упали на хорошо разработанную почву – движение антипрививочников [давно] существует", – подчеркнул Петров.

Ученые исследовали информацию в социальных сетях, а также поисковые запросы. Выяснилось, что существует около 250 основных сюжетов фейков, связанных с пандемией. При этом чаще всего люди проверяли фейки, которые ведут к риску для здоровья.

"Слухи, фейки, псевдомедицинские советы поддерживают людей в их заблуждениях. В результате люди могут не соблюдать карантинные меры и отказываться прививаться, что мы наблюдаем", – пояснил Петров.

В связи с этим "Яндекс.Кью" и Альянс русскоязычных фактчекеров создали страницу, на которой разоблачают фейки о пандемии. Когда пользователи будут набирать в "Яндексе" информацию про фейк, то они будут перенаправлены на страницу с разоблачением этого случая.

За минувшие сутки в России подтвердили 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 169 из них болезнь протекала без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 019 человек, за все время – 298 222. Также за сутки выздоровели 30 059 человек, за все время – 9 014 980.

На Москву пришлось 2 630 случаев, на Санкт-Петербург – 1 958, на Московскую область – 1 935, на Красноярский край – 642, на Пермский край – 619, на Свердловскую область – 615, на Ростовскую область – 601, на Челябинскую область – 592. Наименьшие темпы прироста зафиксированы на Чукотке – 0%, в Калмыкии и Тыве – 0,05%, а также в Якутии – 0,1%.

