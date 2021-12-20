В России выявили 27 022 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки в России подтвердили 27 022 новых случая коронавирусной инфекции. В 2 169 из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

На Москву пришлось 2 630 случаев, на Санкт-Петербург – 1 958, на Московскую область – 1 935, на Красноярский край – 642, на Пермский край – 619, на Свердловскую область – 615, на Ростовскую область – 601, на Челябинскую область – 592. Наименьшие темпы прироста зафиксированы на Чукотке – 0%, в Калмыкии и Тыве – 0,05%, а также в Якутии – 0,1%.

От последствий COVID-19 за последние 24 часа умерли 1 019 человек, за все время – 298 222. Также за сутки выздоровели 30 059 человек, за все время – 9 014 980. С начала пандемии в России выявили 10 241 812 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в Москве продлили до 12 месяцев срок действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим коронавирусом горожанам. Выданные ранее шестимесячные коды будут автоматически продлены в последний день их действия.

В то же время в столице сократили срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов: теперь они будут действовать два календарных дня вместо трех.

