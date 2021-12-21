Ревакцинация от коронавируса эффективна против "Омикрона" – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ревакцинация от коронавируса эффективно помогает поднять уровень антител и защитить население в том числе от штамма "Омикрон". Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В рекомендациях сегодня звучит, что в течение 6 месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма", – сказал министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мурашко уточнил, что для борьбы с "Омикроном" и профилактики заболевания нужно вакцинироваться "Спутником V" и затем ревакцинироваться "Спутником Лайт".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 41 случай заражения штаммом "Омикрон". Пациенты находятся в стационаре. По ее словам, их состояние оценивается как стабильное, у многих уже есть иммунитет к вирусу.
Кроме того, медики работают еще с 300 людьми, которые контактировали с зараженными "Омикроном". Данные лица находятся на изоляции под медицинским наблюдением, среди них выявлены четыре человека с положительным тестом на коронавирус.
Минздрав РФ включил вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
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