Коллективный иммунитет к ковиду снизился в ряде регионов РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ.

Представитель кабмина объяснила, что это произошло из-за не проведенной вовремя ревакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.