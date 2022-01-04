Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:27

Более 130 тысяч добровольцев стали участниками команды "Мосволонтера"

общество

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 130 тысяч человек зарегистрировались на официальном сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и принимают участие в добровольческих проектах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участниками добровольческого сообщества Москвы становятся люди разных возрастов, профессий, увлечений. Это очень энергичные, неравнодушные, бескорыстные и позитивные люди. Их объединяет желание поддержать всех, кто в этом нуждается, сделать город лучше, а чью-то жизнь счастливее и ярче", – заявила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По совокупным оценкам, всего в добровольческую деятельность в городе вовлечены около 700 тысяч жителей. Помимо волонтеров к ним относятся сотрудники некоммерческих и коммерческих организаций, а также школьники, студенты и педагоги и представители органов исполнительной власти.

Ресурсный центр "Мосволонтер" в Москве поддерживает подопечных социально ориентированных некоммерческих организаций, обучает волонтеров и проводит конкурс "Доброволец Москвы".

Ранее сообщалось, что в столице открыли школу тренеров по основам добровольчества "Обучай". Данная программа направлена на подготовку наставников, которые сами смогут передавать опыт новым волонтерам.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать