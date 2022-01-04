Более 130 тысяч добровольцев стали участниками команды "Мосволонтера"

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 130 тысяч человек зарегистрировались на официальном сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и принимают участие в добровольческих проектах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участниками добровольческого сообщества Москвы становятся люди разных возрастов, профессий, увлечений. Это очень энергичные, неравнодушные, бескорыстные и позитивные люди. Их объединяет желание поддержать всех, кто в этом нуждается, сделать город лучше, а чью-то жизнь счастливее и ярче", – заявила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По совокупным оценкам, всего в добровольческую деятельность в городе вовлечены около 700 тысяч жителей. Помимо волонтеров к ним относятся сотрудники некоммерческих и коммерческих организаций, а также школьники, студенты и педагоги и представители органов исполнительной власти.

Ресурсный центр "Мосволонтер" в Москве поддерживает подопечных социально ориентированных некоммерческих организаций, обучает волонтеров и проводит конкурс "Доброволец Москвы".

Ранее сообщалось, что в столице открыли школу тренеров по основам добровольчества "Обучай". Данная программа направлена на подготовку наставников, которые сами смогут передавать опыт новым волонтерам.