Юная москвичка рассказала о подарках на Новый год

В рубрике "Явный Санта" жители Москвы рассказывают о подарках, которые получили на Новый год.

Девочка по имени Ульяна поделилась историей о том, как исполнилась ее мечта – ей подарили косметический набор. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.