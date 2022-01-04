Москвичам рассказали о погоде 4 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 4 января, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в столице составит -8...-10 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем Московский регион будет находиться вдали от активных атмосферных фронтов, в так называемой барической седловине, где циклоны с северо-запада и юго-востока будут отделены промежуточными гребнями антициклонов с севера и с юга", – говорится в сообщении.

В Подмосковье ожидается -8...-13 градусов. По данным синоптиков, атмосферное давление в столичном регионе будет неустойчивым и ниже климатической нормы.

В среду, 5 января, в Москве ожидаются сильные осадки, ветер до 15 метров в секунду и гололедица. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что нормальная зима в столичном регионе закончится вместе с январем. По словам синоптика, в феврале температура будет на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов.

Он подчеркнул, что начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, скорее всего, будет преждевременным.