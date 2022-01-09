Эксперт заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в РФ после новогодних каникул

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После новогодних каникул может начаться подъем заболеваемости COVID-19, заявил телеканалу "Россия 1" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, рост заболеваемости будет обусловлен распространением "Омикрона".
Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов заявил, что в России исключен подъем заболеваемости коронавирусом после праздников. Он считает, что сейчас им заражаются те, кто не прошел вакцинацию или давно переболел. По мнению Жемчугова, пандемия завершится в текущем году.
До этого иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что окончание пандемии коронавируса возможно только при заметном снижении числа новых зараженных.
Вирусолог предупредил о рекордной заболеваемости ковидом в РФ из-за "Омикрона"
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