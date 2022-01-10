Врач предупредил об увеличении риска летального исхода из-за антител после COVID-19

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что антитела, возникающие после коронавируса, в некоторых случаях могут увеличить риск летального исхода.
Ранее ученые из Института сердца в США пришли к выводу, что антитела, которые вырабатываются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. В частности, вызывать повреждения суставов, кожи и нервной системы, а также хронические воспаления.
По словам Алексея Водовозова, речь идет именно об определенном классе – аутоантителах, которые направлены на собственные клетки. "Из-за коронавируса может возникнуть сбой в работе иммунитета, организм начинает атаковать свои собственные нормальные клетки", – объясняет эксперт.
Специалист добавил, что аутоантитела проявляются не только при коронавирусе, но и при других заболеваниях, среди которых ротавирусная инфекция и стрептококковая ангина.
"Зачастую такая ангина может осложняться, например, ревматической лихорадкой либо острым поражением почек из-за того, что некоторые фрагменты возбудителя очень сильно похожи на участки наших клеток. Когда такая инфекция течет или тяжело, или долго, получается, что иммунитет начинает сбоить, именно из-за инфекции развивается аутоиммунная патология", – подчеркнул эксперт.
По словам терапевта, сказать, кто именно больше подвержен риску появления аутоантител после коронавируса, пока невозможно. Поэтому самое главное – не допустить возникновения заболевания или перенесения инфекции в тяжелой форме и следить за иммунитетом. Чтобы обезопасить себя, эксперт советует сделать прививку.
"Коронавирус у привитых течет гораздо легче и не с такими масштабными разрушениями. Получается, что мы защищаем себя еще от огромного спектра неизвестных и неизученных патологий", – объясняет Алексей Водовозов.
Если человек уже заразился коронавирусом, самолечением заниматься не стоит, говорит эксперт.
Ранее специалист Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал сообщил, что антитела, которые образуются в организме при инфицировании "Омикроном", могут нейтрализовать "Дельта"-штамм. Кроме того, способность "Омикрона" в меньшей степени вызывать летальный исход приведет к тому, что этот вариант инфекции вытеснит "Дельту", полагают ученые.
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