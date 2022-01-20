Мясников предостерег россиян от опасной ошибки во время пандемии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Во время пандемии коронавируса не рекомендуется посещать медицинские учреждения без острой необходимости. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Соловьев Live".
"Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с "Дельтой" или вообще не выходишь оттуда", – сказал специалист.
По его словам, сейчас врачи не рекомендуют проходить диагностические обследования.
Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что "Омикрон"-штамм коронавируса важно вовремя обнаружить, иначе он может привести к развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Он напомнил, что симптомы заражения новым вариантом коронавируса схожи с признаками простуды, поэтому многие пациенты не сразу понимают, что заболели COVID-19.
Россия передала ВОЗ все данные по вакцине "Спутник V"
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