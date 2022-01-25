Биологи обнаружили биомаркеры повторного заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Повторное заражение коронавирусом заметно меняет набор сигнальных молекул и антител, которые организм вырабатывает после вируса, что позволяет отличить носителей первичной и вторичной инфекции. Об этом сообщили ученые в журнале mBio.
В рамках исследования они собрали образцы крови нескольких макак, которые переболели коронавирусом. После ученые извлекли все белковые молекулы и антитела. Биологи сравнили наборы веществ и попытались выделить соединения, в которых концентрация заметно повышалась или понижалась после повторного заражения коронавирусом.
Исследователи пришли к выводу, что доля белка FcgR2A-1 и антител из класса IgG1 выросла примерно в 7 и 30 раз соответственно. Данные закономерности были проверены на сотрудниках компании SpaceX. Оказалось, что аналогичные перемены происходили и в организме человека.
Ученые подготовили систему машинного обучения, которая может находить следы повторного заражения коронавирусом с точностью 96%. Биологи предположили, что это позволит отслеживать новые очаги распространения коронавируса в привитых и переболевших группах.
Ранее польские ученые нашли ген, который отвечает за тяжелое течение коронавируса. Раньше главными показателями тяжелого течения коронавируса считались возраст, ожирение и другие факторы. Однако исследователи, работа которых продлилась более полутора лет, обнаружили элемент, отвечающий за риск при коронавирусе. Данный фактор идентифицировали как четвертый в этой иерархии.
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