Биологи обнаружили биомаркеры повторного заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Повторное заражение коронавирусом заметно меняет набор сигнальных молекул и антител, которые организм вырабатывает после вируса, что позволяет отличить носителей первичной и вторичной инфекции. Об этом сообщили ученые в журнале mBio.

В рамках исследования они собрали образцы крови нескольких макак, которые переболели коронавирусом. После ученые извлекли все белковые молекулы и антитела. Биологи сравнили наборы веществ и попытались выделить соединения, в которых концентрация заметно повышалась или понижалась после повторного заражения коронавирусом.

Исследователи пришли к выводу, что доля белка FcgR2A-1 и антител из класса IgG1 выросла примерно в 7 и 30 раз соответственно. Данные закономерности были проверены на сотрудниках компании SpaceX. Оказалось, что аналогичные перемены происходили и в организме человека.

Ученые подготовили систему машинного обучения, которая может находить следы повторного заражения коронавирусом с точностью 96%. Биологи предположили, что это позволит отслеживать новые очаги распространения коронавируса в привитых и переболевших группах.

Ранее польские ученые нашли ген, который отвечает за тяжелое течение коронавируса. Раньше главными показателями тяжелого течения коронавируса считались возраст, ожирение и другие факторы. Однако исследователи, работа которых продлилась более полутора лет, обнаружили элемент, отвечающий за риск при коронавирусе. Данный фактор идентифицировали как четвертый в этой иерархии.