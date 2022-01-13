Ученые нашли отвечающий за тяжелое течение COVID-19 ген

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Польские ученые нашли ген, который отвечает за тяжелое течение коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

По его словам, раньше главными показателями тяжелого течения коронавируса считались возраст, ожирение и другие факторы. Однако исследователи, работа которых продлилась более полутора лет, обнаружили элемент, отвечающий за риск при коронавирусе. Данный фактор идентифицировали как четвертый в этой иерархии.

"Этим фактором является конкретный ген, конкретная предрасположенность, что означает, что, кроме тех факторов, о которых мы говорили, у нас есть очень важный элемент, который влияет на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание COVID-19", – цитирует Недзельского РИА Новости.

По его словам, в будущем это позволит идентифицировать склонных к тяжелому течению коронавируса лиц. Министр рассказал, что результатом данной работы станет создание быстрого генетического теста, подобного ПЦР. Он сможет определить, есть ли риск тяжелого течения COVID-19 у человека.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что миру грозит настоящая вторая волна коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.

