Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

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Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты РФ разработали ускоренный способ тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

В ведомстве представили набор реагентов под названием "КовиГен-LAMP", созданный при участии специалистов кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и экспертов научно-производственной фирмы "Синтол". Данная разработка совместима с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", – рассказали в министерстве.

Из-за особого реагента вирус инактивируется всего за минуту. После этого специалисты могут приступать к изучению образца. В совокупности обнаружение коронавируса занимает 30 минут с момента забора материала, что как минимум вдвое быстрее стандартного ПЦР-теста.

Разработчики уточнили, что новинка обладает точностью не ниже 95 процентов.

Накануне, 18 января, Михаил Мишустин поручил главам регионов принять меры по увеличению объемов тестирования на коронавирус. Глава кабмина подчеркнул важность своевременного начала лечения зараженных.