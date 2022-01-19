Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты РФ разработали ускоренный способ тестирования на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.
В ведомстве представили набор реагентов под названием "КовиГен-LAMP", созданный при участии специалистов кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и экспертов научно-производственной фирмы "Синтол". Данная разработка совместима с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.
"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", – рассказали в министерстве.
Из-за особого реагента вирус инактивируется всего за минуту. После этого специалисты могут приступать к изучению образца. В совокупности обнаружение коронавируса занимает 30 минут с момента забора материала, что как минимум вдвое быстрее стандартного ПЦР-теста.
Разработчики уточнили, что новинка обладает точностью не ниже 95 процентов.
Накануне, 18 января, Михаил Мишустин поручил главам регионов принять меры по увеличению объемов тестирования на коронавирус. Глава кабмина подчеркнул важность своевременного начала лечения зараженных.
Москвичам рассказали, как проводят экспресс-тест на коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: