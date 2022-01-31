Эксперты рассказали, как защитить себя от "Омикрона"

У перенесших коронавирус людей шансы повторно заразиться штаммом "Омикрон" более чем в 5 раз выше по сравнению с "Дельтой". К такому выводу пришли специалисты из Великобритании. Разбираемся, насколько опасен новый штамм, каким образом можно защитить себя от заболевания, а также как лечиться в случае заражения.



Насколько опасен "Омикрон"?

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что перенесенный ранее коронавирус только в 19% случаев обеспечивает защиту от заражения "Омикроном". Специалисты пришли к такому выводу на основе результатов всех положительных ПЦР-тестов, полученных в период с 29 ноября по 11 декабря 2021 года. Таким образом, авторы исследования установили, что в сравнении с "Дельта"-штаммом возможность повторно заразиться новой мутацией "Омикроном" стала выше в 5,4 раза.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов предупредил, что люди, инфицированные "Омикроном", уже через пару часов способны распространять вирус. При этом новая мутация быстрее своих предшественников выводится из организма больного, а на выздоровление может понадобиться всего около недели.

Однако, по словам врача-терапевта Марины Астафьевой, даже после того как пациент поправился, часть симптомов болезни иногда сохраняется. Речь идет о слабости, головных болях, астении и ломке в костях, сопровождающих человека вплоть до тех пор, пока его организм окончательно "не придет в себя".

В свою очередь, в Российской академии наук (РАН) заявили, что, несмотря на рост числа заболевших, снижение смертности от "Омикрона" внушает оптимизм.





Александр Сергеев президент Российской академии наук (РАН), академик Коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ. И если мы поголовным вакцинированием сумеем свести число тяжелых случаев к минимуму, это станет ответом на вопрос нашего дальнейшего поведения – то есть должна быть регулярная вакцинация, максимально полная.

30 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация препаратом "Спутник Лайт" дает защиту от "Омикрона" на 100% на три месяца. Он также добавил, что коронавирус продолжает мутировать, поэтому новый вариант инфекции вряд ли станет финалом пандемии.



Профилактика лучше чем лечение?

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал Москве 24, что самая действенная защита против "Омикрона" – это самоизоляция.





Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Возвращаемся к первоначальным лозунгам пандемии: "Сделай хорошее дело – останься дома". Это действительно самый надежный способ минимизировать возможности заражения. "Омикрон" оказался очень заразным, поэтому сложно противостоять ему другими способами.

Эксперт добавил, что, поскольку некоторые люди не имеют возможности не выходить из дома, лучше всего вакцинироваться. В таком случае инфекция переносится легче, уточнил он.

Кроме того, у специалистов пока еще нет окончательного понимания, что именно "Омикрон" реже других вариантов приводит к тяжелому течению и летальным исходам, подчеркивает специалист. По словам Чепурнова, возможно, что штамм столкнулся с популяцией людей, которая в значительной степени переболела и была вакцинирована.



"Безусловно, нужно носить маски, а также желательно еще и очки. Согласно китайскому исследованию, люди, которые носят очки, значительно реже заражаются. Это связано с тем, что вирус обладает способностью напрямую попадать в глаза, ведь слизистая у нас объединена в единое целое", – напомнил специалист.

Еще одна рекомендация Чепурнова – чаще мыть руки с мылом и не прикасаться к лицу. При этом перчатки, по его мнению, не играют никакой роли, "потому что почесаться можно и рукой в перчатке".

Врач-терапевт Надежда Чернышова также поддержала эти рекомендации. В беседе с Москвой 24 она рассказала, что самое главное сейчас – меньше контактировать с другими людьми, а также временно отказаться от походов в общественные места.





Надежда Чернышова врач-терапевт Чтобы не заразиться, я советую пока на время отложить все походы в общественные места – кино, театры, рестораны. А также меньше ездить в общественном транспорте и меньше ходить по магазинам. Если есть возможность удаленной работы – работать удаленно.

При этом на улицу надо выходить, продолжает Чернышова. Нужно дышать свежим воздухом и гулять, но желательно не в местах скопления людей, советует терапевт.

"Если все-таки есть необходимость ездить в транспорте и ходить на работу, то маску надевать обязательно, руки мыть и обрабатывать антисептиком – обязательно", – подчеркнула специалист.

Врач также напомнила о важности вакцинации как действенном способе в значительной степени облегчить течение заболевания.





Надежда Чернышова врач-терапевт Прививку от коронавируса можно сравнить с бронежилетом или защитным шлемом для велосипедиста. Полностью не спасает, но в значительной степени уберегает.

В случае если избежать заражения не удалось, по словам терапевта, нужно следовать следующим правилам: "Если температура до 38 градусов – идешь в поликлинику, если от 38 до 39 – вызываешь врача на дом, выше 39 – вызываешь скорую помощь".

Если самочувствие удовлетворительное, эксперт советует никуда не обращаться, а просто организовать себе комфортный режим отдыха без нагрузок и с обильным питьем травяных чаев.

"Напомню, что без анализа нельзя определить, какой именно вариант вируса вызвал заболевание. Это может быть "Омикрон" или другой штамм, поэтому принимать каких-то специальных препаратов или антибиотиков не нужно. А вот большое количество жидкости и продукты с витамином С приветствуются", – указала врач.

Желательно есть апельсины, клюкву, замороженную смородину, а также пить чаи с имбирем и лимоном, заключила специалист.





Альбика Халидова