Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1 762 человек

Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1 762 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхана Татара.

По словам Татара, пострадали от разгула стихии по меньшей мере 12 068 человек. Разрушено больше 6,8 тысячи зданий.

Землетрясение произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7 балла, а эпицентр пришелся на турецкий город Газиантеп.

Для помощи в ликвидации последствий ЧП в обе страны вылетели российские спасатели. В их числе семь расчетов со специалистами-кинологами и свыше сотни специалистов по проведению спасательных работ в зонах катастрофических разрушений.



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