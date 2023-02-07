Число погибших при землетрясении в Турции превысило 3,3 тыс человек

Фото: ТАСС/АР/Khalil Hamra

Число погибших при землетрясении на юге-востоке Турции выросло до 3 381 человека, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.

"На данный момент у нас 3 381 жертва, 20 436 раненых", – передает РИА Новости слова Татара.

Он также отметил, что в результате инцидента обрушились 5 575 зданий.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Это ЧП президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В связи со стихийным бедствием Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля включительно.

Все это время на территории Турции и в ее зарубежных представительствах будут опущены государственные флаги.



Большинство разрушенных землетрясением зданий в Турции были построены до 2000 года

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