Новое землетрясение произошло на востоке Турции

Фото: ТАСС/DENIZ TEKIN/EPA

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в восточной части Турции. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали в 07:11 по UTC (10:11 по московскому времени).

Эпицентр находился в 34 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 46 километров.

После землетрясения последовали еще два повторных толчка магнитудой 4,2 и 3,3.

Несколько землетрясений произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

После первого землетрясения в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше. В результате происшествий в республике погиб 3 381 человек, а пострадали 20 436. По некоторым данным, среди погибших есть один россиянин.

Из-за произошедшего в Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.



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