Число жертв землетрясений в Турции превысило 22 тысячи

Фото: AP/Can Ozer

Количество погибших в результате серии землетрясений в Турции достигло 22 327 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны Фахреттина Коджу.

Между тем число пострадавших от разгула стихии, по словам министра, к настоящему времени составляет 80 278 человек.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



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