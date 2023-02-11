Пострадавшие от землетрясения в Турции остались без датского госпиталя из-за Украины – СМИ

Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не получили теплые палатки и полевой госпиталь от Дании, так как те уже были переданы Украине. Об этом сообщает датская государственная телерадиокомпания DR.

Председатель датского Агентства по чрезвычайным ситуациям Брайан Тесте Кристенсен сообщил, что Копенгаген уже передал свой передвижной госпиталь Украине, хотя он мог бы сильно помочь Турции и Сирии, в которых сейчас проходят спасательные работы в условиях зимних холодов.

Отмечается, что Дания отправит в помощь пострадавшим от землетрясения более легкие палатки, в них будут размещены координирующие помощь гуманитарные работники.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в 04:17 по московскому времени. Вслед за этом последовали и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Согласно последним данным, жертвами землетрясений стали 20 213 человек, пострадали больше 80 тысяч человек. Среди пострадавших есть и россияне.

В Турции в связи с трагедией был объявлен общенациональный траур, действие которого продлится до 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.



Турецкая полиция задержала главного архитектора жилого комплекса в провинции Хатай

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!