Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали 47 932 человека, сообщил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум.

Он рассказал, что 96,6% разрушенных зданий строились до 1999 года.

"Мы завершили подсчет ущерба в пяти провинциях из одиннадцати. В других он проведен на 90%. Проверки были проведены в отношении 1 миллиона 706 тысяч домов, из которых 821 302 получили серьезные повреждения и должны быть снесены", – цитирует Курума ТАСС.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу добавил, что среди погибших 6 265 иностранцев. При этом их национальность он не уточнил. Он также сообщил о начале строительства 209 контейнерных городков в зоне бедствия. Завершены инфраструктурные работы 42 из них.

Серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Эрдоган назвал произошедшее самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".



В Турции ветеринар бесплатно лечит котов из пострадавших от землетрясения регионов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!