Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Турции

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В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Сейсмическая активность была зафиксирована экспертами в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от города Козан. Подземные толчки происходили на глубине 12 километров.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В результате трагедии погибли более 50 тысяч человек, а число пострадавших превысило 107 тысяч.



Сейсмологи спрогнозировали землетрясение в Турции