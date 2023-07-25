Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:33

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Турции

Фото: 123RF/cylonphoto

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Сейсмическая активность была зафиксирована экспертами в 68 километрах к северо-западу от города Османие и в 19 километрах к северу от города Козан. Подземные толчки происходили на глубине 12 километров.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В результате трагедии погибли более 50 тысяч человек, а число пострадавших превысило 107 тысяч.

Сейсмологи спрогнозировали землетрясение в Турции

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика