Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 34 километров от города Герат, в котором проживают порядка 272 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации информация о возможных пострадавших в результате толчков не поступала.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков.

По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абдулы Вахиды Раяна, в результате стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень.

Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек