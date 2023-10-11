11 октября, 04:03Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане
Фото: 123RF/giobbi
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 34 километров от города Герат, в котором проживают порядка 272 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
На момент публикации информация о возможных пострадавших в результате толчков не поступала.
Ранее сообщалось, что более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков.
По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абдулы Вахиды Раяна, в результате стихийного бедствия были полностью разрушены шесть деревень.
Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек
Читайте также