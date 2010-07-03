Воробьев поблагодарил пилотов и медиков после посадки A321 в Подмосковье

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после жесткой посадки A321 в Подмосковье поблагодарил пилотов и медиков за их работу.

"Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолет. Слава Богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали все, чтобы пассажиры получили помощь", – написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона отметил, что с первых минут на месте ЧП работали спасательные службы, "оперативно подключились главы наших муниципалитетов". Он уточнил, что в Раменскую больницу обратились 29 человек, госпитализация понадобилась одной женщине.

Утром 15 августа воздушное судно, выполнявшее рейс Москва – Симферополь, аварийно село в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.

В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стали птицы, попавшие в двигатели лайнера. В Летно-исследовательском институте имени Громова уточнили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский находилась в рабочем состоянии.

По некоторым данным, рядом находится свалка, из-за чего у аэропорта бывает много птиц. В областном Минэкологии сказали, что ближайший мусорный полигон закрыт. Кроме того, он находится слишком далеко, чтобы стать причиной скопления птиц в месте аварийной посадки самолета, указали в министерстве.

Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию. МЧС открыло горячую линию.

Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. ЧП прокомментировали в Кремле.