Преподаватель выразил гордость за посадивших самолет в поле летчиков

13:29
13:29
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Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Преподаватели летчиков, успешно посадивших в поле в Подмосковье аварийный самолет, гордятся ими.
"Свидетельство коммерческого пилота мы выдавали Юсупову Дамиру Касимовичу 2013 года выпуска. Второй пилот тоже наш выпускник 2017 года. Это мой выпускник. Мы их выпускали. Гордость. Живы. Здоровы... Все живые – главное", – сказал замдиректора филиала по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации Иван Первов.
"Практики сажать самолет на кукурузное поле нет. Только в теории и на тренажере. Их учат при особом случае полета, их учат действиям при отказе двигателя на тренажере. Это в обязательном порядке", –цитирует его РИА Новости.
Инцидент произошел утром в четверг. Воздушное судно выполняло рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.
За медпомощью обратились 55 человек. 29 человек доставили в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и одну беременную женщину. В результате одну женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных пострадавших после осмотра врачами отпустили домой.
Как уточнили в авиакомпании, причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели лайнера. В Летно-исследовательском институте имени Громова же заявили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский была в рабочем состоянии.
Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов выразил уверенность в том, что пилоты в такой ситуации действовали правильно. Видео столкновения самолета со стаей птиц опубликовали в Сети.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования. Черные ящики не пострадали, их уже передают в комиссию. МЧС открыло горячую линию.
Экипаж судна на время проверки отстранен от работы. ЧП прокомментировали в Кремле.
В Кремле прокомментировали ЧП с Airbus A321 в Подмосковье
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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