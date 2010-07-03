Ряд аэроэкспрессов до Шереметьево отменят на этой неделе

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В связи с проведением плановых работ на железной дороге ряд аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево будет отменен с 4 по 8 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ночь с 4 на 5, с 5 на 6, с 6 на 7, с 7 на 8 сентября будут отменены поезда, отправляющиеся из Шереметьево в 0:01, 0:30 и 5:00, а также поезда "Аэроэкспресс", следующие с Белорусского вокзала в 5:30, 22:00, 0:01, 0:30. Поезд до Одинцова, отправляющийся в 5:48 из Москвы, будет следовать только с Белорусского вокзала", – сообщили агентству в пресс-службе компании.

4 сентября до 0:00 и 8 сентября с 7:00 поезда будут курсировать по основному расписанию.

В середине августа менялся график движения аэроэкспресса в аэропорт Шереметьево. Некоторые рейсы отправлялись раньше или позже обычного. Несколько поездов из расписания были удалены.

