Входы и выходы из метро могут ограничить из-за "Круга света"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Входы и выходы из ряда станций метро могут ограничить из-за фестиваля "Круг света". Об этом говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.
"С 20 по 24 сентября в Москве пройдет международный фестиваль "Круг света". По просьбе полиции на станциях метро, прилегающих к площадкам фестиваля, возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендуют заранее приобретать билеты, чтобы сэкономить время в пути после окончания праздничных мероприятий.
IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти площадках с 20 по 24 сентября. Представления покажут на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке "Коломенское", Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.
Организаторы фестиваля планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего мероприятия. Ожидается, что в этом году "Круг света" посетит порядка трех миллионов человек.
В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".
"Интервью": Татьяна Лифантьева – о фестивале "Круг света"
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