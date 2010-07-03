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Москва 24

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18:15

Москва 24 покажет битву мировых светодизайнеров на Поклонной горе

Москва онлайн культура

18:15

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В рамках фестиваля "Круг света" фасад музея Победы впервые станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". Лучшие творческие работы на фасаде здания будут представлены 16 участниками из 12 стран: Болгария, Индонезия, Испания, Китай, Колумбия, Мексика, Россия, Румыния, Украина, Черногория, Чили, Япония.

На площади у музея меняют плитку, идет подготовка к 75-летию ВОВ. На шоу смогут присутствовать только конкурсанты и члены жюри. Поэтому не пропустите нашу трансляцию!

Смотрите шоу 22 сентября в 21:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Москва онлайн культура

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