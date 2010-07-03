Фестиваль "Круг света" планируют провести в ТиНАО

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Организаторы Московского международного фестиваля "Круг света" планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего фестиваля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
"Сейчас мы присматриваемся к ТиНАО, поэтому есть куда расти. Мы хотим развиваться в Москве, потому что это московский фестиваль. Чем больше площадок, тем больше людей смогут посмотреть фестиваль", – говорится в сообщении.
Предполагается, что в этом году фестиваль посетят 3 миллиона человек.
"В прошлом году одновременно на всех площадках было порядка 3 миллионов человек, тогда фестиваль длился 5 дней, соответственно, в этом году мы рассчитываем, что показатели посещаемости будут такими же, не меньше", – заявили организаторы.
Фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках. Впервые площадками фестиваля станут проспект Академика Сахарова и Политехнический музей.
Открытие фестиваля состоится 20 сентября на Гребном канале. В световом мюзикле "Семь нот" расскажут несколько историй о человеческих переживаниях. Также запланирован 15-минутный фейерверк. Шоу зрители смогут смотреть как со стороны стационарных трибун, так и с косы канала. Над каналом возведут специальную конструкцию, на которой размещены свет и огненные горелки и которая одновременно послужит экраном для видеопроекции.
21 и 22 сентября на Гребном канале состоятся повторные показы мюзикла.
С 20 по 24 сентября на Театральной площади пройдут показы 5-минутной световой новеллы, посвященной Году театра. Экраном послужат фасады трех театров – Большого, Малого и РАМТ. В эти же дни в "Коломенском" покажут световые инсталляции "Джинн", "Приключения Алисы", "Дрессировщик времени".
Подробная информация о площадках и мероприятиях IX Московского международного фестиваля "Круг света" опубликована на сайте.
Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику проецирования на объектах. Фасады зданий-символов России и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
Фестиваль "Круг света"
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