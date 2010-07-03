Парк сказок и мюзикл: что подготовил фестиваль "Круг света"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Круг света" в Москве будет проходить с 20 по 24 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Открытие состоится на Гребном канале в 20:30. На протяжении часа здесь будет идти мультимедийный мюзикл "Семь нот", покажут также музыкально-пиротехническое шоу. Зрительских мест в этом году станет больше.

Повторно увидеть шоу на площадке можно будет 21 и 22 сентября с 19:45 до 21:30. Но фейерверк займет уже пять минут, а не 15, как в первый день.

24 сентября на Гребном канале представят световое шоу "Код единства". За 25 минут гости увидят несколько эпох и главных событий в истории России. Закроет фестиваль десятиминутное музыкально-пиротехническое шоу с высотным фейерверком. Для него используют заряды калибром до 300 миллиметров.

Впервые фестивальной площадкой станет обновленный Политехнический музей. На фасаде будут показывать мультимедийные шоу об истории Политеха и о научно-техническом прогрессе.

В числе новинок программы – шоу на проспекте Академика Сахарова. На фасадах комплекса зданий в цикличном режиме покажут 15-минутное лазерное шоу и видеопроекции.

Посетители Останкинского парка попадут в мир иллюзий благодаря 15 световым и видеопроекционным инсталляциям. А музей-заповедник "Коломенское" превратится в "Парк сказок". 22 сентября в 20:00 в парке состоится концерт Дмитрия Маликова со световым сопровождением.

На Театральной площади зрителей встретит 270-градусная панорамная площадка, включающая фасады Большого, Малого и Российского академического молодежного театров. На ней будут показывать пятиминутную световую новеллу, посвященную Году театра.

Организаторы фестиваля рассказали о планах найти площадки в ТиНАО для проведения следующего фестиваля. В этом году его должны посетить порядка трех миллионов человек.

В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".

