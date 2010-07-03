Парк сказок и мюзикл: что подготовил фестиваль "Круг света"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фестиваль "Круг света" в Москве будет проходить с 20 по 24 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Открытие состоится на Гребном канале в 20:30. На протяжении часа здесь будет идти мультимедийный мюзикл "Семь нот", покажут также музыкально-пиротехническое шоу. Зрительских мест в этом году станет больше.
Повторно увидеть шоу на площадке можно будет 21 и 22 сентября с 19:45 до 21:30. Но фейерверк займет уже пять минут, а не 15, как в первый день.
24 сентября на Гребном канале представят световое шоу "Код единства". За 25 минут гости увидят несколько эпох и главных событий в истории России. Закроет фестиваль десятиминутное музыкально-пиротехническое шоу с высотным фейерверком. Для него используют заряды калибром до 300 миллиметров.
Впервые фестивальной площадкой станет обновленный Политехнический музей. На фасаде будут показывать мультимедийные шоу об истории Политеха и о научно-техническом прогрессе.
В числе новинок программы – шоу на проспекте Академика Сахарова. На фасадах комплекса зданий в цикличном режиме покажут 15-минутное лазерное шоу и видеопроекции.
Посетители Останкинского парка попадут в мир иллюзий благодаря 15 световым и видеопроекционным инсталляциям. А музей-заповедник "Коломенское" превратится в "Парк сказок". 22 сентября в 20:00 в парке состоится концерт Дмитрия Маликова со световым сопровождением.
На Театральной площади зрителей встретит 270-градусная панорамная площадка, включающая фасады Большого, Малого и Российского академического молодежного театров. На ней будут показывать пятиминутную световую новеллу, посвященную Году театра.
Организаторы фестиваля рассказали о планах найти площадки в ТиНАО для проведения следующего фестиваля. В этом году его должны посетить порядка трех миллионов человек.
В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".
"Москва в цифрах": свет как искусство
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: