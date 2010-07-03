Москва онлайн покажет световое шоу на фасаде Политехнического музея

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября. Это ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы.

В этом году впервые световое представление развернется на фасаде Политехнического музея. Зрители увидят два красочных представления: одно – об истории старейшего здания столицы, второе – о будущем. Зрители узнают о значимых событиях просветительской жизни, деятельности научных лабораторий и встречах с Маяковским, Рахманиновым и другими легендами русской культуры.

Смотрите 20 сентября в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.