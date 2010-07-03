Москва онлайн покажет видеопроекции фестиваля "Круг света" на Театральной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 сентября на Театральной площади развернутся масштабные видеопроекции фестиваля "Круг света". Фасады Большого, Малого и Молодежного театров сольются в целостную панорамную картину. Зрители увидят световую новеллу, посвященную Году театра в России, а также работы финалистов международного конкурса видеомэппинга "АРТ ВИЖН" в номинации "Классика".

Смотрите 23 сентября в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.