Фестиваль "Круг света" продлили до 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Круг света" будет проходить в Москве минимум еще три года, такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы. В документе учли большую популярность мероприятия у жителей или гостей столицы.

В будущем организаторы хотят найти новые площадки, использовать вновь появляющиеся световые и цифровые визуальные технологии, повысить интерактивность и иммерсивность, а также привлечь еще больше волонтеров.

В 2018 году фестиваль "Круг света" проходил в Москве восьмой год подряд. С 21 по 25 сентября семь городских площадок посетили четыре миллиона человек. Световое шоу создавали более 260 видеопроекторов. Произвели 45 тысяч залпов фейерверков.

На конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн" подали 148 заявок из 36 стран. Участниками впервые стали команды из Гондураса, Финляндии, ЮАР и Южной Кореи.

Уникальное шоу "Карнавал света" позволило включить VIII Московский международный фестиваль "Круг света" в Книгу рекордов Гиннеса в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".

Прямую трансляцию последнего фестиваля "Круг света" посмотрели более трех тысяч человек. Пиковая нагрузка пришлась на первый день мероприятия.

Помимо этого, фестиваль принес в столичный бюджет свыше 500 миллионов рублей. Притом, что в проведение шоу город вложил 300 миллионов. Еще 700 миллионов добавили инвесторы.

