Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2018, 12:21

Мэр Москвы

Фестиваль "Круг света" принес в столичный бюджет более 500 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Круг света" принес в городской бюджет более 500 миллионов рублей, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Город вложил 300 миллионов, инвесторы еще 700. По оценкам, в период фестиваля в 2018 году дополнительный оборот составит порядка 5,2 миллиарда рублей (расходы посетителей и дополнительно привлеченных туристов), вклад в бюджет Москвы – больше 500 миллионов рублей", – отмечается в сообщении.

Мероприятие планируется повторить в 2019 году.

Международный фестиваль "Круг света" проходил в столице в восьмой раз. Показы световых шоу проходили на Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", центре Digital October и концертном зале "Мир".

В "Круге света" принимали участие лучшие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран мира. Представления можно было посмотреть ежедневно с 19:30 до 23:00 с 21 по 25 сентября. Завершился фестиваль грандиозным пиротехническим шоу.

В 2018 году фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса. Представление "Карнавал света" на Гребном канале отметили двумя достижениями: за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штуки) и самую большую проекцию на водную поверхность (почти четыре тысячи квадратных метров).

мэр Москвы Сергей Собянин фестивали

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика