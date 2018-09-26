Два рекорда Гиннесса, японские традиции и Спартак: как прошел фестиваль "Круг света"

В столице завершился VIII Московский международный фестиваль "Круг света". С 21 по 25 сентября красочные представления посетили четыре миллиона москвичей и гостей столицы. Редакция портала Москва 24 подводит итоги самого яркого фестиваля.
"Карнавал света" установил рекорд
Фестиваль открылся 21 сентября мультимедийным представлением на Гребном канале "Карнавал света". Загадочный конферансье представил зрителям парад ярких номеров: здесь оживали и пускались в пляс старинные марионетки, распахивал крылья волшебный пегас, а маленький Мим создавал большие чудеса. Световые проекции перемешивались с лазерными этюдами, фонтаны сменяли огненное шоу, образы артистов перевоплощались в стихии на конструкции Гребного канала.
В техническом плане площадка на Гребном канале стала максимально оснащенной за всю историю "Круга света". Для создания видеопроекций площадью более шести тысяч квадратных метров построили конструкцию из 12-метровых кубов. На воде разместили 260 фонтанов, максимальная струя воды которых достигала более 50 метров. На понтонах установили 160 огненных горелок.
Завершилась церемония открытия грандиозным 15-минутным фейерверком на косе Гребного канала.
22 и 23 сентября прошли повторные показы "Карнавала света". В итоге, представление отметили двумя достижениями в Книге рекордов Гиннесса: за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штук) и самую большую проекцию на водную поверхность (3 099,24 квадратного метра).
Три театра и Спартак
В этом году видеомэппинговые представления были показаны на фасадах сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Вместе они превратились в панорамную 270-градусную проекцию.
На Театральной площади гостям фестиваля показали новое световое шоу о Спартаке – история борьбы человека за личную свободу и духовного освобождения. По словам создателей представления, они вдохновились историей гладиатора, рассказанной ранее в известном романе Рафаэлло Джованьоли, легендарной балетной постановкой Большого театра и экранизациями "Спартака" в кино.
Также во время проведения фестиваля на Театральной площади можно было увидеть два тематических представления "Круга света" прошлого года – "Небесная механика" и "Неподвластный времени".
"Круг света" в парках Москвы
Парк "Коломенское" превратился в место со сказочными персонажами, здесь оживали детские сны и фантазии: по велению гномов вырастали волшебные деревья с золотыми плодами, карета с Золушкой превращалась в тыкву, а Оле Лукойе приглашал публику в цветные сны.
Музей-заповедник "Царицыно" стал удивительным пространством света. Публику ждали два новых световых шоу "Дворец странствий" и "Тень Земли". В парке установили необычные конструкции-порталы в мир будущего, созданные из светодиодных трубок. Благодаря технологии дополненной реальности на экране мобильных устройств появлялись животные – возможные обитатели экосистем будущего. 24 сентября на сцене перед Большим Царицынским дворцом состоялся концерт Дмитрия Маликова.
Еще одной новой площадкой фестиваля в этом году стал "Музей Победы". На фасаде здания были показаны световые новеллы, посвященные военному прошлому России, городу Москве, а также пятнадцатиминутное аудиовизуальное представление под музыку и песни военных лет.
В этом году 22 и 23 сентября показ световых представлений прошел и в Севастополе – на фасаде здания Дворца Пионеров. Город был отождествлен с кораблем, устремленным в прекрасное будущее. Также здесь ожили истории, рассказанные в песнях: "Севастопольский вальс", "По морям, по волнам" и "Пусть качает".
Закрытие "Круга света"
Закрытие фестиваля состоялось 25 сентября на Гребном канале. 40-минутное красочное пиротехническое шоу было подготовлено организаторами "Круга света" совместно с командой из Японии. Залпы синхронизировались с музыкой, зрителей ждали запуски зарядов калибром до 600 миллиметров. Перед каждым залпом рассказывалась истории о японских традициях. Каждый рассказ сопровождался видеопроекцией на конструкцию, установленную на косе Гребного канала.
Образовательная программа и "Арт Вижн"
Специалисты в областях светодизайна, видеомэппинга и IT-технологий со всего мира провели более 20 лекций и мастер-классов 22 и 23 сентября. Образовательная часть фестиваля была посвящена современным технологиям, применению новых медиа и развитию бизнеса при помощи новейших инструментов.
Кроме того, в рамках фестиваля прошел международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн". В этом году на него было прислано 148 заявок из 36 стран. Впервые участвовали команды из Гондураса, Финляндии, ЮАР и Южной Кореи. Лучшие видеомэппинговые представления конкурсантов можно было увидеть на Театральной площади, музее-заповеднике "Царицыно" и концертном зале "Мир".
В номинации "Классик" лучшими оказались команды из Германии, России и Индонезии, в номинации "Модерн" – из России, Болгарии и Испании, в "Виджеинге" – из России и Польши.