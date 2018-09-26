Два рекорда Гиннесса, японские традиции и Спартак: как прошел фестиваль "Круг света"

В столице завершился VIII Московский международный фестиваль "Круг света". С 21 по 25 сентября красочные представления посетили четыре миллиона москвичей и гостей столицы. Редакция портала Москва 24 подводит итоги самого яркого фестиваля.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов





"Карнавал света" установил рекорд



Фестиваль открылся 21 сентября мультимедийным представлением на Гребном канале "Карнавал света". Загадочный конферансье представил зрителям парад ярких номеров: здесь оживали и пускались в пляс старинные марионетки, распахивал крылья волшебный пегас, а маленький Мим создавал большие чудеса. Световые проекции перемешивались с лазерными этюдами, фонтаны сменяли огненное шоу, образы артистов перевоплощались в стихии на конструкции Гребного канала.

В техническом плане площадка на Гребном канале стала максимально оснащенной за всю историю "Круга света". Для создания видеопроекций площадью более шести тысяч квадратных метров построили конструкцию из 12-метровых кубов. На воде разместили 260 фонтанов, максимальная струя воды которых достигала более 50 метров. На понтонах установили 160 огненных горелок.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Завершилась церемония открытия грандиозным 15-минутным фейерверком на косе Гребного канала.

22 и 23 сентября прошли повторные показы "Карнавала света". В итоге, представление отметили двумя достижениями в Книге рекордов Гиннесса: за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штук) и самую большую проекцию на водную поверхность (3 099,24 квадратного метра).

Три театра и Спартак

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В этом году видеомэппинговые представления были показаны на фасадах сразу трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Вместе они превратились в панорамную 270-градусную проекцию.

На Театральной площади гостям фестиваля показали новое световое шоу о Спартаке – история борьбы человека за личную свободу и духовного освобождения. По словам создателей представления, они вдохновились историей гладиатора, рассказанной ранее в известном романе Рафаэлло Джованьоли, легендарной балетной постановкой Большого театра и экранизациями "Спартака" в кино.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Также во время проведения фестиваля на Театральной площади можно было увидеть два тематических представления "Круга света" прошлого года – "Небесная механика" и "Неподвластный времени".

"Круг света" в парках Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Парк "Коломенское" превратился в место со сказочными персонажами, здесь оживали детские сны и фантазии: по велению гномов вырастали волшебные деревья с золотыми плодами, карета с Золушкой превращалась в тыкву, а Оле Лукойе приглашал публику в цветные сны.

Музей-заповедник "Царицыно" стал удивительным пространством света. Публику ждали два новых световых шоу "Дворец странствий" и "Тень Земли". В парке установили необычные конструкции-порталы в мир будущего, созданные из светодиодных трубок. Благодаря технологии дополненной реальности на экране мобильных устройств появлялись животные – возможные обитатели экосистем будущего. 24 сентября на сцене перед Большим Царицынским дворцом состоялся концерт Дмитрия Маликова.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Еще одной новой площадкой фестиваля в этом году стал "Музей Победы". На фасаде здания были показаны световые новеллы, посвященные военному прошлому России, городу Москве, а также пятнадцатиминутное аудиовизуальное представление под музыку и песни военных лет.

В этом году 22 и 23 сентября показ световых представлений прошел и в Севастополе – на фасаде здания Дворца Пионеров. Город был отождествлен с кораблем, устремленным в прекрасное будущее. Также здесь ожили истории, рассказанные в песнях: "Севастопольский вальс", "По морям, по волнам" и "Пусть качает".

Закрытие "Круга света"

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Закрытие фестиваля состоялось 25 сентября на Гребном канале. 40-минутное красочное пиротехническое шоу было подготовлено организаторами "Круга света" совместно с командой из Японии. Залпы синхронизировались с музыкой, зрителей ждали запуски зарядов калибром до 600 миллиметров. Перед каждым залпом рассказывалась истории о японских традициях. Каждый рассказ сопровождался видеопроекцией на конструкцию, установленную на косе Гребного канала.

Образовательная программа и "Арт Вижн"

Специалисты в областях светодизайна, видеомэппинга и IT-технологий со всего мира провели более 20 лекций и мастер-классов 22 и 23 сентября. Образовательная часть фестиваля была посвящена современным технологиям, применению новых медиа и развитию бизнеса при помощи новейших инструментов.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Кроме того, в рамках фестиваля прошел международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн". В этом году на него было прислано 148 заявок из 36 стран. Впервые участвовали команды из Гондураса, Финляндии, ЮАР и Южной Кореи. Лучшие видеомэппинговые представления конкурсантов можно было увидеть на Театральной площади, музее-заповеднике "Царицыно" и концертном зале "Мир".

В номинации "Классик" лучшими оказались команды из Германии, России и Индонезии, в номинации "Модерн" – из России, Болгарии и Испании, в "Виджеинге" – из России и Польши.