Москва онлайн покажет фестиваль "Круг света" на проспекте Сахарова

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

21 сентября в рамках фестиваля "Круг света" на фасадах комплекса зданий Международного инвестиционного банка засияет грандиозное световое представление.

В истории фестиваля еще не было проекций на столь больших фасадах. Зрители увидят несколько представлений. Шоу "Космическая Одиссея" перенесет публику в глубины космоса и позволит прикоснуться к его самым волнующим и загадочным явлениям. Представление "Мелодии Знаний" познакомит зрителей с разными областями науки.

Смотрите 21 сентября в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.